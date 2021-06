Blickt positiv nach vorne: Lottes Trainer Andy Steinmann.

Manfred Mrugalla

Lotte. Als Andy Steinmann Cheftrainer der Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) wurde, war sein Team mit 13 Punkten aus 19 Spielen Drittletzter. SFL kletterte mit 31 Zählern aus 21 Duellen ohne Heimpleite unter ihm 4 Plätze.

Herr Steinmann, was war ausschlaggebend für die gravierende und so nicht erwartbare Steigerung nach Ihrer Amtsübernahme?Der Mannschaft tat es gut, in ein System mit mehr Sicherheit in der Defensive zu wechseln – mit einem klaren Sechser hat