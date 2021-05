Sportfreunde Lotte wollen Essen in die Suppe spucken

Eine 0:2-Niederlage kassierte Lotte mit Dino Bajric und Sertan Yigenoglu (v. l.) im Hinspiel gegen Rot-Weiss Essen mit Amara Condé.

imago/Markus Endberg

Lotte. Im vorletzten Spiel der Fußball-Regionalliga stehen die Sportfreunde Lotte vor einer besonderen Auswärtsfahrt. Die Mannschaft von SFL-Trainer Andy Steinmann ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr bei Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße zu Gast – vor Zuschauern.

Neben 500 Dauerkarteninhabern, die einen negativen Schnelltest vorweisen müssen, werden auch vollständig Geimpfte und Genesene vor Ort sein. „Jeder Spieler freut sich darauf, in Essen in so einem Stadion spielen zu können“, sagt Steinmann.