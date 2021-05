Der Traum vom Aufstieg ist für Essen um Trainer Christian Neidhart (in der Mitte) wohl geplatzt.

imago/Markus Endberg

Osnabrück. Mit zehn Spielen ohne Niederlage am Stück eroberte Rot-Weiß Essen zuletzt die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga West zurück. Doch nun gab es kurz vor dem Ende der Saison zwei Rückschläge für die Mannschaft von Ex-Meppen-Trainer Christian Neidhart.

Am vergangenen Mittwoch schied Essen im Halbfinale des Niederrheinpokals mit 4:6 nach Elfmeterschießen gegen den SV Straelen aus und verpasste damit die erneute Teilnahme am DFB-Pokal. Am Sonntag folgte ein bitteres 1:2 in Überzahl bei de