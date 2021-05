Große Freude in Lotte über DFB-Pokaleinzug und Neuzugänge

Lotter Jubel nach dem Einzug in den DFB-Pokal, mittendrin Pokalheld Jhonny Peitzmeier. Der Torhüter verlängerte seinen Vertrag bei den Sportfreunden.

Manfred Mrugalla

Lotte. „Verrückt, einfach verrückt“, sagte SFL-Trainer Andy Steinmann zu den Geschehnissen, die sich am Mittwochabend im Stadion am Lotter Kreuz abgespielt haben. Nach dem Elfmeterkrimi gegen den SV Rödinghausen (6:4) war die Freude über den Einzug in den DFB-Pokal bei den Regionalliga-Fußballern der Sportfreunde riesengroß.

Um sich das begehrte und finanziell lukrative Ticket zu ergattern, brauchte Lotte bei eigenem Sieg gegen den SVR Schützenhilfe von Preußen Münster. Als „Träumerei“ hatte Steinmann dieses Szenario im Vorfeld des Spiels tituliert. In der Halb