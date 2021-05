Drilon Demaj (rechts, hier im Hinspiel gegen Kölns U23) ist wieder einsatzbereit.

Lotte. Die Sportfreunde Lotte müssen im kommenden Regionalligaspiel am Sonntag auf ihren Topscorer Leon Demaj verzichten. Auch weitere Spieler müssen regenerieren, wodurch sich andere Spieler für das Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch empfehlen könnten.

Die Sportfreunde Lotte treffen am Sonntag (14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga im eigenen Stadion auf die U23 des 1. FC Köln. Durch den Einzug ins Westfalenpokal-Halbfinale, welches bereits am kommenden Mittwoch ausgetragen wird, steht Lott