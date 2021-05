Die Sportfreunde Lotte um Dino Bajric (links) und Leon Demaj (3. von links) kämpften im Viertelfinale des Westfalenpokals und wurden am Ende belohnt.

Frank Lütkehaus

Lippstadt. Am Ende war es der Pfosten, der den Sportfreunden Lotte den Sieg im Westfalenpokal-Viertelfinale gegen den SV Lippstadt brachte. 90 Minuten wollte kein Tor fallen, was den Spielern und dem Trainer am Ende aber egal war. Der Fokus liegt jetzt auf dem Halbfinale in der kommenden Woche.

Dafür sind Fußball-Pokalabende gemacht: Harter Kampf, Spannung bis zum Schluss und am Ende darf ein Team jubeln. Am Mittwochabend waren es die Spieler des Regionalligisten Sportfreunde Lotte. Im Elfmeterschießen trafen zunächst sechs Lotter