Bereits im Liga-Hinspiel war es ein kampfbetontes Match. Timo Brauer (am Ball) wird hier von einem Lippstädter gefoult.

Mrugalla, Manfred

Lotte . Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte tritt am Mittwoch im Viertelfinale des Westfalenpokals beim SV Lippstadt an. SFL-Trainer Andy Steinmann verriet im Vorfeld, wie sein Team die Lippstädter bezwingen kann.

