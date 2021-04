Nur nicht nachlassen: Auch angesichts der verbesserten Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt wollen die Sportfreunde Lotte den Aufwärtstrend der Rückrunde behaupten.

Manfred Mrugalla

Lotte. Die Auslosung des Viertelfinals im Westfalenpokal am Freitag lenkte den Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte nur kurz von der Vorbereitung auf ein reizvolles Heimspiel am Samstag (14 Uhr) ab. Dann ist mit dem Wuppertaler SV das drittstärkste Rückrundenteam zu Gast, mit dem Lotte unschöne Erinnerungen an das Hinspiel verbindet.

Seit Freitagmittag ist klar: Lotte tritt im Viertelfinale des Westfalenpokals beim Ligakonkurrenten SV Lippstadt an. Der westfälische Fußball- und Leichtathletikverband will mit den Vereinen die Terminierung besprechen. Im zweiten Viertelf