Robustes Zweikampfverhalten, wie hier von Timo Brauer (rechts, gegen Straelen), ist auch gegen Homberg gefragt.

Manfred Mrugalla

Lotte. Natürlich, zu hoch hängen will Trainer Andy Steinmann das direkte Duell seiner Fußballer um den ersten Nichtabstiegsplatz in der Regionalliga West am Samstag (14 Uhr) beim FC Homberg nicht – schließlich steht keine Entscheidung im Abstiegskampf an.

Zudem will jedes Spiel möglichst erfolgreich gestaltet werden. Und doch: „Es ist ein ganz wichtiges Spiel – wenn du gewinnst, stehst du sechs Punkte vor Homberg, verlierst du, bleibt der Druck enorm hoch“, so Steinmann. Mit einem Mitteldin