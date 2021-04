Lotte will sich nicht ausruhen und gegen Straelen direkt nachlegen

Im Hinspiel zog Lotte mit Kapitän Timo Brauer (rechts) in Straelen mit 1:2 den Kürzeren.

imago/Fotostand

Lotte. Wenn man im Abstiegskampf gegen seine direkten Konkurrenten punktet, sind die Duelle gegen Mannschaften aus höheren Regionen der Tabelle die viel zitierten Bonusspiele. Und vor so einem Bonusspiel steht Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte nach dem 2:0-Sieg in Bergisch Gladbach. Am Samstag (14 Uhr) empfängt das Team von SFL-Coach Andy Steinmann den SV Straelen.

Die Richtung, die Steinmann mit seiner Mannschaft eingeschlagen hat, scheint die richtige zu sein. Nur zwei von 13 Spielen verlor Lotte unter der Regie des 36-jährigen Trainers. Wenn es nach ihm geht, soll sich das am Samstag auch nicht änd