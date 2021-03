Bald zurück in dieser Region: Jules Reimerink - hier im weißen Lotter Trikot gegen seinen ehemaligen Verein VfL Osnabrück mit Adam Susac (vorne) und Felix Schiller.

Manfred Mrugalla

Bersenbrück. Nach Francky Sembolo hat Fußball-Oberligist TuS Bersenbrück mit Jules Reimerink einen zweiten ehemaligen Profi des VfL Osnabrück unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Niederländer unterschrieb für zwei Jahre.

Reimerink: Ich bin fit und gespannt, was in Bersenbrück möglich ist„Vor zwei Wochen hat der sportliche Leiter Thorben Gerken mit mir Kontakt aufgenommen. Was er über den TuS Bersenbrück erzählt hat, machte einen guten Eindruck auf mich“, s