Im Hin- und Rückspiel traf Leon Demaj (links) gegen Gladbachs U23. Nun will der 23-jährige Lotter sein Torekonto gegen RW Oberhausen weiter aufstocken.

imago/Fotostand

Lotte. Seit sechs Spielen hat Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte nicht mehr verloren. Ein Spieler, der daran einen großen Anteil hat, ist Leon Demaj. Der 23-jährige Angreifer befindet sich aktuell in guter Form, die er am Samstag (14 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen erneut abrufen will.

In den vergangenen vier Partien erzielte der offensiv flexibel einsetzbare Demaj vier Tore. Beim 2:2 bei Fortuna Köln traf er zum zwischenzeitlichen 1:1, beim SV Lippstadt schoss er seine Mannschaft kurz vor Schluss zum 2:1-Erfolg, und beim