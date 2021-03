Sportfreunde Lotte holen nach ständigem Auf und Ab einen Punkt in Gladbach

Ausgleich aus dem Nichts: Die Sportfreunde bejubeln das 1:1 von Leon Demaj (3. von links).

imago/Fotostand/van der Velden

Mönchengladbach. Das hatte Unterhaltungswert: In einem stets offensiv geführten Fußballspiel am Gladbacher Borussia-Park haben die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West ein 3:3 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach erreicht. Den Gästen aus Lotte halfen dabei auch zwei Eigentore des Fohlen-Nachwuchses.

Personal: Im Vergleich zum 1:1 gegen Preußen Münster vor einer Woche wechselte Lottes Trainer Andy Steinmann auf zwei Positionen. Nino Lacagnina (Rotsperre) und der angeschlagene Drilon Demaj waren in Gladbach nicht im Kader, dafür liefen J