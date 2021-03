Ein umkämpftes Nachbarschaftsduell lieferten sich die Sportfreunde Lotte mit Kaptän Timo Brauer (am Ball) und Preußen Münster.

Helmut Kemme

Lotte. Seinen Aufwärtstrend setzte der willensstarke Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte im lange fairen, dann turbulenten Nachbarschaftsduell am Lotter Kreuz gegen den zuvor in allen fünf Punktspielen 2021 siegreichen Gast von Preußen Münster fort. In Unterzahl glich Lotte beim 1:1 (0:0) aus und blieb zum fünften Mal in Serie ungeschlagen.

Lotte überrascht Preußen mit offensiver VerteidigungMit hoher Einsatzfreude und überraschend offensiver Verteidigung hielt die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann den zuletzt so formstarken Tabellendritten von Beginn an effektiv vom eigen