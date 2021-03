Im Hinspiel überflügelte der Preußen-Adler die Sportfreunde aus Lotte: Münster siegte im Oktober 2020 mit 4:1.

Jürgen Peperhowe

Lotte. Die Beine sind schwer, aber die Stimmung bei den Sportfreunden Lotte ist nach dem wichtigen Sieg am Mittwoch hervorragend. Nur 66 Stunden nach dem Abpfiff in Lippstadt trifft der Fußball-Regionalligist am Samstag (14 Uhr) daheim im Derby auf Preußen Münster – und damit auf die Mannschaft der Stunde.

"Du merkst den Jungs an, dass sie müde und kaputt sind", sagt Lotte-Trainer Steinmann vor dem Duell mit den Preußen. "Vor allem, weil es in Lippstadt ja auch ein richtiger Kraftakt war." In den beiden Trainingseinheiten zwischen dem Auswärt