Lotte-Trainer Steinmann optimistisch: "Holen den Dreier in Lippstadt"

Im Hinspiel gegen Lippstadt trafen für Lotte die Demaj-Brüder Drilon (am Ball) und Leon (im Hintergrund).

Manfred Mrugalla

Lotte. Mit einem Sieg würde das rettende Ufer in greifbare Nähe rücken, bei einer Niederlage zöge ein direkter Konkurrent auf fünf Punkte davon: Das Spiel der Sportfreunde Lotte beim SV Lippstadt am Mittwoch (18 Uhr) ist im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga West von enormer Bedeutung. Das muss man am Lotter Kreuz niemandem mehr erklären.

„Ich habe ein sehr gutes Gefühl, die Stimmung im Team ist gerade überragend“, sagt Lotte-Trainer Andy Steinmann vor der Reise nach Lippstadt. Seine Mannschaft habe gut trainiert: „Es ging zur Sache, die Anspannung war so, wie man sie brauc