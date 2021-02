Von der ersten Minute an da sein: Das fordert Lotte-Coach Andy Steinmann von seiner Elf um Kapitän Timo Brauer (vorne).

osnapix/Titgemeyer

Lotte. Für die Fußballer der Sportfreunde Lotte geht es im Regionalliga-Kellerduell mit Rot-Weiß Ahlen am Samstag (14 Uhr) ums Ganze: „Jedem hier im Verein ist bewusst, wie wichtig dieses Spiel für die restliche Saison ist“, sagt Lottes Trainer Andy Steinmann vor dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten.

Man wolle sich dabei auch selbst unter Druck setzen, so der SFL-Coach. „Wir müssen drei Punkte holen, das ist auch genau so in der Mannschaft drin.“ Mit welchem Personal der Tabellen-19. die richtungsweisende Partie angehen werde, dazu mac