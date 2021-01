Lotter Jubel im Hinspiel gegen Bonn: Am Ende kassierten die Sportfreunde jedoch noch den 2:2-Ausgleich in letzter Minute.

Manfred Mrugalla

Lotte. Die Vorzeichen könnten klarer nicht sein, wenn die Regionalliga-Fußballer der Sportfreunde Lotte am Samstag (14 Uhr) beim Bonner SC antreten: Denn in der ehemaligen Bundeshauptstadt trifft der Tabellenletzte auf den Drittletzten. Alles andere als ein echtes Kampfspiel würde also durchaus überraschen.

Lottes Trainer Andy Steinmann fordert von seiner Mannschaft daher ganz bewusst die Grundtugenden des Fußballs ein: Einsatz, Lauf und Zweikampf. "Wir müssen direkt von der ersten Minute zeigen, dass wir auch auswärts die Punkte mitnehmen wol