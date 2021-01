Hoch aufgeschossen: Lottes Bennet van den Berg weiß sich im Luftduell zu behaupten.

imago images/Noah Wedel

Lotte. Nach drei Jahren in den Nachwuchsmannschaften von Fußball-Bundesligist Werder Bremen zog es den Bramscher Bennet van den Berg im vergangenen Sommer wieder zurück in die Region Osnabrück. Doch bei den Sportfreunden Lotte will das Toreschießen nicht so recht gelingen. Dabei hat van den Berg doch eigentlich von zwei echten Größen gelernt.

16 Einsätze in der Regionalliga West, ein Tor: Die Statistik von van den Berg bei den Sportfreunden Lotte kommt eher durchwachsen daher. Und damit steht die Torausbeute des 21-Jährigen auch sinnbildlich für eines der Kernprobleme der Sportf