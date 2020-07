Lottes Neue: Fynn Müller (TW-Trainer), Conrad Azong, Bennet van den Berg (noch nicht fest verpflichtet), Ryoya Ito, Justin Plautz und Luca Menke (alle oben), Marvin Wema, Drilon Demaj, Dino Bajric, Jakob Duhme und Mika Becker.

Mrugalla, Manfred

Lotte. Deklariert war die Einheit am Montagmorgen als Trainingsstart. In Wirklichkeit hatte Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte nach den starken Laktattest-Ergebnissen am Freitag und Samstag kurzfristig bereits am Sonntag erstmals in Mannschaftsstärke geübt. „Wir hatten mit den Hufen geschart, wollten nach vier Monaten endlich wieder auf den Platz“, sagte die neue Trainerin Imke Wübbenhorst.