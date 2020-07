Lotte. Nach vier Jahren bei den Sportfreunde Lotte geht Jaroslaw Lindner ab der neuen Saison für einen neuen Verein auf Torejagd. Den 32-jährigen Flügelstürmer zieht es zum BSV Rehden in die Regionalliga Nord.

