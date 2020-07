Sportfreunde Lotte starten am 13. Juli in Saisonvorbereitung

Am 13. Juli soll die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 beginnen.

Manfred Mrugalla

Lotte. Die Sportfreude Lotte wollen am 13. Juli in die Vorbereitung zur Saison 2020/21 in der Fußball-Regionalliga West starten. Die Spielzeit in der künftig 22 Mannschaften starken Liga soll am 5. September beginnen.