Lotte. Sieben Jahre für einen Verein – im Profifußball ist das eine Ewigkeit. „Und ich habe unter den 13 Trainern, die ich bei den Sportfreunden Lotte in der Regionalliga und 3. Liga hatte, immer gespielt“, sagt Tim Wendel stolz. Etwas überrascht war der Mittelfeldabräumer, als sich Lotte nun zur Trennung entschied. „Ich weiß aber auch nicht, ob ich verlängert hätte. Irgendwann ist einfach die Zeit reif für eine Veränderung – auch wenn es sieben richtig schöne Jahre waren“, so der 31-Jährige.

