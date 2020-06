Halle/Lotte. Ismail Atalan, ehemaliger Trainer der Sportfreunde Lotte, wurde vom Drittligisten Hallescher FC nach der 1:5-Niederlage beim FSV Zwickau und nur einem Punkt aus fünf Spielen mit einer Tordifferenz von 4:12 beurlaubt. Erst Ende Februar hatten der 40-Jährige und sein Co-Trainer Joe Laumann das Amt in Sachsen-Anhalt angetreten.

