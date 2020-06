Lotte. In 25 Pflichtspielen der Sportfreunde Lotte war Marcel Sobotta an 14 Toren direkt beteiligt, mit sechs Treffern in 22 Regionalligaspielen ist der schnelle und wendige Außenstürmer zweitbester Schütze nach Teamkollege Kevin Freiberger. Nun aber muss sich Lotte nach einem Ersatz für Sobotta umsehen: Gestern gab Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach die Verpflichtung des 23-jährigen Fußballers bekannt.

