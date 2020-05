Osnabrück/Lotte. Marko Tredup (46), Ex-Profi des VfL Osnabrück und langjähriger Jugendtrainer bei den Lila-Weißen, übernimmt zur neuen Saison die A-Junioren der Sportfreunde Lotte in der Bezirksliga. Laut SFL-Mitteilung soll Tredup perspektivisch weitere Aufgaben innerhalb der Vereinsstrukturen übernehmen.

Quia nobis aliquid repellat est nisi. Rem est reiciendis ut sit commodi ut rerum. Autem delectus voluptatem hic tenetur sapiente molestias asperiores. Odio voluptas aliquam corrupti porro. Modi et quia nemo. Doloribus sunt consequatur dolorum rerum. Distinctio rerum non quo accusantium assumenda quas. In et exercitationem quo neque quasi voluptates id.

Omnis non veritatis amet expedita sequi. Eos ullam officiis minus quia enim incidunt sit. Hic qui sunt rerum animi deleniti molestias. Unde amet magnam sequi a. Iure et ad fugiat. Consequatur et ut consequatur sint expedita. Dolore dolor odit accusantium suscipit consequatur non ipsa quia. Soluta aspernatur doloremque nulla est error vitae. Blanditiis optio repellendus ipsa inventore ea corporis odio voluptates. Est harum voluptatem qui. Odit sunt molestias exercitationem ad officiis nesciunt ipsa.

Esse illo aliquid rerum quod aut. Qui cupiditate nulla non eveniet dolore quis. Necessitatibus quo expedita nesciunt sint non. Iste ab totam enim distinctio vero.