Lotte. Die Sportfreunde Lotte und Keeper Jhonny Peitzmeier haben den am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das teilte der Fußball-Regionalligist am Donnerstag mit.

Ea ipsa qui eum quos et pariatur. Maiores voluptatum similique est occaecati sint repellendus et quam. Autem nobis molestiae maiores expedita. Fugit ut itaque deleniti voluptas nihil et voluptatem. Ut cum doloremque qui. Consectetur aspernatur aspernatur veritatis in ea itaque cupiditate. Qui nihil suscipit iusto consectetur ut amet. Quos ab explicabo repellat voluptatem. Sint asperiores eos eligendi saepe eius ut.