In der Fußball-Regionalliga West wird die Spielpause bis mindestens zum 30, April verlängert. Foto: imago images/Noah Wedel

Lotte. Laut ersten Medienberichten wird sich der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) der Deutschen Fußball Liga (DFL) anschließen und die Spielpause in der Regionalliga West bis mindestens zum 30. April verlängern. Nach unseren Informationen will der WDFV dies am morgigen Freitag bekanntgeben.