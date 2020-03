Wann steigt das nächste Spiel mit Beteiligung der Sportfreunde Lotte? Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Am morgigen Mittwoch klärt der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) in einer Telefonkonferenz mit den Vertretern der 18 Vereine der Regionalliga West, ob der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise über den 22. März 2020 hinaus ruhen wird. Die Sportfreunde Lotte gehen davon aus, dass die Pause wie in der 3. Liga bis zum 30. April verlängert wird.