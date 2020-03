Lotte. Das für diesen Samstag angesetzte Heimspiel des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte gegen den Bonner SC ist abgesagt. Die Gemeinde Lotte untersagt die Austragung mit einer Ordnungsverfügung wegen der Infektionsgefahr bezüglich des Coronavirus. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Erworbene Tickets erhalten ihre Gültigkeit.

Am Dienstag hatten die Bürgermeister im Kreis Steinfurt beschlossen, dass alle gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, die von den Kommunen im Kreis Steinfurt organisiert werden und die dazu beitragen können, das Coronavirus weiter zu verbreiten, zunächst bis Ende April im Kreis Steinfurt abgesagt werden. Auch privaten Veranstaltern wurde dringend dazu geraten, ebenfalls so zu verfahren. Auch auf Empfehlung des Gesundheitsamtes Steinfurt hat die Gemeinde nun im Absprache mit den Sportfreunden die Partie gegen Bonn abgesagt.

Betroffen ist derzeit nur die für diesen Samstag angesetzt Partie der Sportfreunde Lotte. Ob weitere Heimspiele ausfallen, ist laut Gemeinde von der weiteren Entwicklung in Sachen Coronavirus-Gefahr abhängig.



„Wir haben volles Verständnis für die Entscheidung“, sagt Thorsten Cloidt als Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH der Sportfreunde. Auch das für kommenden Mittwoch angesetzte Nachholspiel des TuS Haltern wurde vom gastgebenden Verein bereits abgesagt.

„Wir als Verein hätten auch kein Interesse daran, die Punktspiele als Geisterspiele auszutragen. Wer die Geisterspiele in der Champions League und Bundesliga im Fernsehen mitbekommen hat, kann an solchen Spielen kein Interesse haben. Das widerstrebt dem Fußball und seinen dazugehörigen Emotionen“, betont Cloidt.

Der Geschäftsführer sieht nun den Westdeutschen Fußballverband (WDFV) am Zug. „Vielleicht sollte man es ähnlich regeln wie es der DFB mit der 3. Liga hält. Eine Idee wäre, den Fußball in der Regionalliga West für zwei bis vier Wochen komplett auszusetzen und die Saison zu verlängern. Man könnte die Saison entsprechend verlängern und die kommende Saison später starten. Da die Regionalliga keine konkreten Berühungspunkte mit den internationalen Fußballveranstaltungen hat, sollte dies möglich sein.“ Die Saison einfach so zu beenden, sei „für uns und viele andere Regionalligisten keine Option. Das wäre finanziell nicht verkraftbar.“

Neben dem Heimspiel gegen die insolvente SG Wattenscheid 09, deren Regionallteam den Spielbetrieb bekanntlich eingestellt hat, sowie den Auswärtsspielen beim TuS Haltern und beim SV Lippstadt 08 ist es das vierte Spiel der Sportfreunde Lotte, das nicht beziehungsweise nicht wie geplant stattfinden kann.

Bereits am Montag war bekannt geworden, dass das U-18-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich am 30. März in Lotte aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ohne Zuschauer stattfindet. Unter Umständen wird das Spiel sogar ganz abgesagt. „Wer Tickets in unserer Geschäftsstelle erworben hat, kann sie hier abgeben und bekommt den Eintrittspreis erstattet“, sagt Cloidt .

Sorgen macht sich Alexander Frontzek als Caterer der Heimspiele der Sportfreunde Lotte. „Wie ich es einschätze, könnten alle ausstehenden sechs Heimspiele von den Behörden abgesagt werden – oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden“, sagt der Lotter. „Aus medizinischer Sicht wäre eine Absage konsequent. Für mich als Unternehmer wäre dies aber verheerend, wenn nach dem Heimspiel gegen Wattenscheid sechs weitere ausfallen würden. Das fiele nicht mehr unter das normale unternehmerische Risiko.“



Im Saisonendspurt stehen unter anderem die zuschauerträchtigen Heimspiele gegen RW Essen und Alemannia Aachen an. „Ein Shutdown wäre nicht zu kompensieren – zumal in der Veranstaltungsbranche derzeit so gut wie alle Events wegbrechen“, so Frontzek.