Lotte. Das für diesen Samstag angesetzte Heimspiel des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte gegen den Bonner SC hat die Gemeinde Lotte wegen der Infektionsgefahr bezüglich des Corona-Virus abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

