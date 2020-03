Hannover/Lotte. Im Testspiel bei der U23 von Hannover 96, das Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte nach der Absage des Meisterschaftsduells beim SV Lippstadt 08 kurzfristig ausgemacht hatte, verpasste die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann beim 2:2 (0:2) einen gut möglichen Sieg.

