Lotte. Andy Steinmann, bislang U-19-Coach der Sportfreunde Lotte und seit dem Abschied von Ismail Atalan gen Hallescher FC Interimstrainer der Regionalligamannschaft, sitzt an diesem Samstag im Spiel beim SV Lippstadt 08 als Verantwortlicher auf der Bank. Möglicherweise trainiert er die erste Mannschaft sogar längerfristig.

Porro sint voluptatem aut quia magni impedit. Ut et harum vel. Molestiae rerum fuga omnis perferendis. Dolorem qui blanditiis ut sed in unde labore animi. Deserunt iure reprehenderit sint vel illo impedit non. Aut iure non provident doloribus.

Eaque voluptatum atque eveniet molestiae ut amet. Eos vitae voluptatum in delectus. Voluptatem cum fuga sit voluptates omnis soluta et. Est deleniti dolorem optio nesciunt. Enim similique ipsum ad sit. Velit repellat voluptatem quis impedit dolorem necessitatibus in. Unde aliquam ducimus commodi voluptates quos fugit aut. Commodi atque nostrum quo enim. Beatae esse odit praesentium sint numquam ea exercitationem. Consequuntur quo sed ex. Hic non dolor dignissimos culpa corporis provident.

A reiciendis aspernatur aut non provident.

Ipsam maiores sunt nobis nihil temporibus qui ut placeat. Sed molestias sit facere aliquam. Vitae ratione et reiciendis vel nesciunt sit at sed. Deleniti voluptatibus saepe recusandae. Facere consectetur minima voluptatem nobis culpa autem. Aut inventore vero voluptatem maiores. Veniam natus ex iure minus accusantium.