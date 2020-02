Am Freitag stimmen die Mitglieder der Sportfreunde Lotte über die Ausgliederung der Profimannschaft ab. Archivfoto: Manfred Mrugalla

Lotte. Die Sportfreunde Lotte stehen in ihrer Vereinsgeschichte vor einer wichtigen Zäsur. SFL hält am Freitag (18 Uhr) im VIP-Raum des Stadions am Lotter Kreuz eine außerordentliche Mitgliederversammlung ab, um die Profimannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH auszugliedern. Ein Überblick.