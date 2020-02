Lotte. Der Wechsel von Trainer Ismail Atalan zum Halleschen FC kommt für die Sportfreunde Lotte zur Unzeit. Neben der geplanten Ausgliederung der Profimannschaft hat der Verein mit der Trainersuche nun eine weitere Baustelle vor Augen.

Et facere et numquam et ipsum unde cum. Non ab quia nihil nostrum labore id culpa. Quae facilis ratione inventore hic sunt. Doloribus ut fuga hic dolor architecto.