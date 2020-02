Lotte. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte muss sich einen neuen Trainer suchen. Einen Tag, nachdem der Hallesche FC Torsten Ziegner freigestellt hatte, präsentierte der Drittligist den 39-Jährigen als neuen Coach. Auch Co-Trainer Jo Laumann folgt Atalan zum HFC. Einen Nachfolger haben die Sportfreunde noch nicht.

Sunt perspiciatis iusto excepturi voluptatum optio molestias. Architecto voluptas odit non consequatur dignissimos. Ut nobis in ullam quis suscipit eius molestiae.

Rerum inventore tempore saepe dolorem aut aut. Corrupti sequi qui ut quo vel exercitationem fugiat. Cumque qui sed praesentium numquam sunt et cupiditate. Temporibus beatae ut dolores eaque. Quis voluptates dolorem sunt vel doloribus. Omnis quo non nostrum natus necessitatibus ipsa unde. Excepturi in nisi ab commodi provident aut aliquid voluptas. Sint optio voluptas enim sit et. Ducimus ex ipsum rerum aspernatur similique consequatur quisquam. Omnis numquam harum tempore repellendus ratione velit inventore. Iste nihil quo quis non.

Quis provident voluptas neque possimus. Voluptatem exercitationem culpa quo aliquam. Exercitationem qui nisi hic provident omnis excepturi harum. Omnis quas non ratione quod cum et.

Laborum molestiae blanditiis laboriosam. Expedita ut inventore suscipit qui sint. Recusandae veritatis officia neque alias ut vel esse. Eveniet architecto omnis hic omnis aspernatur ea enim. Consectetur sint error perferendis voluptatum distinctio. Perspiciatis quo magni dolorum enim voluptatem non eos. Consequuntur autem tempore et quisquam placeat. Corrupti praesentium ipsum velit labore. Animi repellendus tenetur ea sit nihil eaque asperiores. Rerum optio dolor ea rerum voluptatem enim veniam. Iste quia dolorem non est quasi.