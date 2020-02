Oberhausen. Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat am Freitagabend einen Punkt aus Oberhausen entführt. Die Mannschaft von SFL-Trainer Ismail Atalan spielte 1:1 bei Tabellendritten RWO, der zuvor acht Spiele hintereinander im Niederrhein-Stadion gewonnen hatte.

