Das Nachsehen hatte Lotte (mit Marcell Sobotta, rechts) gegen Rödinghausen im Hinspiel beim 0:2. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Ohne Physiotherapeut, ohne Betreuer – aber dennoch voller Tatendrang nach zwei Siegen in Serie treten die Sportfreunde Lotte an diesem Samstag um 14 Uhr im Derby beim SV Rödinghausen in der Fußball-Regionalliga West an. „Wir haben uns in den letzten Monaten gut entwickelt und wollen das beim Tabellenführer zeigen“, rechnet sich Trainer Ismail Atalan durchaus etwas aus für seine Jungs im Häcker-Wiehenstadion.