Spielt bei den Sportfreunden vor: Keeper Jonas Brammen. Foto: imago images/Rene Traut

Lotte. Fußball-Regionalligist bestreitet am Samstag seine Generalprobe für den Autakt der restlichen Rückrunde am 25. Januar beim VfB Homberg. Die Mannschaft von SFL-Trainer Ismail Atalan trifft im letzten Testspiel der Wintervorbereitung um 14 Uhr in Tecklenburg auf den Nord-Regionalligisten VfB Oldenburg. Dabei testen die Sportfreunde mindestens einen Torhüter.