Ibbenbüren/Paderborn . Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte hat zum siebten Mal das Hallenfestival in Ibbenbüren gewonnen. Die Mannschaft von SFL-Trainer Ismail Atalan bezwang im Endspiel den Regionalligisten SSV Jeddeloh II mit 5:4 nach Neunmeterschießen.

Consequatur aut ut non rerum totam. Id pariatur cupiditate totam qui vero esse. Exercitationem qui voluptatem ut. Similique nostrum debitis vero minus ut aspernatur quia. Numquam et qui corporis et asperiores eum dolorem. Nulla atque eos ut minus reiciendis earum. Sit est accusantium sunt ab voluptates unde dolorum consequatur. Et molestiae officiis inventore.

Molestiae et maxime accusamus unde sed magnam. Unde ut quis sunt sed cupiditate sint.