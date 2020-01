Paderborn. Die Sportfreunde Lotte haben sich im ersten Testspiel nach der Winterpause gut aus der Affäre gezogen. Der Fußball-Regionalligist verlor am Samstagnachmittag beim Bundesligisten SC Paderborn mit 1:4 (1:2).

