Lotte. Innenverteidiger Matthias Rahn hat nach Informationen dieser Zeitung einen Auflösungsvertrag beim Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte unterschrieben. Auch bei der Physiotherapeutin Melanie Hubert stehen die Zeichen offenbar auf Trennung. Offiziell bestätigen wollte SFL-Macher Manfred Wilke diese beiden Personalien nicht. "Wir werden uns in Kürze in einer Pressemitteilung dazu äußern", sagte Wilke.

