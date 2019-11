Spielergehälter der SF Lotte nicht gezahlt – Ein Hilferuf des Teams

Die Mannschaft hält zusammen. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. In einer Pressemitteilung wendet sich die Mannschaft der Sportfreunde Lotte an die Öffentlichkeit und macht publik, was schon erahnt wurde: Aufgrund der engen finanziellen Situation bei den Sportfreunden sind Spielergehälter nicht oder nur teilweise gezahlt worden. Ein mutiger Schritt, findet unser Kommentator.