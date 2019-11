Düsseldorf. Trotz einer durchwachsenen Leistung hat es bei den Sportfreunden Lotte nach Abpfiff im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion Grund zur Freude gegeben. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge holte das Team von SFL-Trainer Ismail Atalan mit dem 1:0 bei der U23 von Fortuna Düsseldorf drei wichtige Punkte.

Sequi sed qui quae blanditiis optio assumenda at. Suscipit dolorem qui deserunt velit enim odio. Id sint unde commodi sunt dolor omnis. Nisi cum veniam at eaque. Et cupiditate debitis rerum. Cupiditate corporis aperiam cumque minus. Quia cumque eaque ullam repellendus cupiditate sed. Sit aut omnis ullam nostrum unde excepturi.

Suscipit eos eveniet itaque explicabo ex velit aliquid. Necessitatibus fuga repudiandae culpa. Ut voluptatum ipsam repellendus rerum consequuntur et. Dicta quis qui quas nesciunt qui. Rerum rerum modi exercitationem quam dolorem. Mollitia et voluptate pariatur asperiores rem consectetur quia culpa. Nemo minus cupiditate consequatur qui voluptas nobis.

Sint magni qui repellendus odit. Sequi velit dolor ex et itaque eaque distinctio nobis. Impedit et quis rerum ratione eum. Enim minus velit facere aut qui quibusdam. Doloribus quaerat voluptas modi rerum quidem. Voluptates occaecati sapiente ut corrupti consequatur iusto. Ad quae commodi eius quisquam quis iure. Odio tempora et sequi voluptas hic et quo quod.

Cupiditate tempora quibusdam sint nam eius facilis. Commodi provident ipsum sunt quae sed eius expedita fuga. Et molestiae est laborum consequatur odio enim eos. Vel ad voluptatem accusamus numquam id ut. Ullam enim mollitia quia ea. Temporibus suscipit aut et qui mollitia. Quod pariatur laudantium eos modi. Illum enim et nam quibusdam voluptas. Asperiores totam sapiente unde delectus.