Auf verlorenem Posten: Tim Wendel gleich gegen mehrere Fortunen-Spieler. Foto: Manfred Mrugalla

Köln. Mit gesenkten Köpfen schlichen die Fußballer der Sportfreunde Lotte an den Rand der Haupttribüne des Südstadions zu ihrem kleinen Anhang, der die etwa 200 Kilometer lange Fahrt über die A1 bis nach Köln angetreten hatte. Es gab aufmunternden Applaus für die durchnässten Spieler – mehr aber auch nicht. Der SC Fortuna hatte in der Regionalliga West das Duell der Drittliga-Absteiger mit 2:0 (1:0) für sich entschieden und rückte in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Sportfreunde heran.