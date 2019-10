Köln . Die Sportfreunde Lotte haben in der Fußball-Regionalliga West wieder einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Ismail Atalan unterlag am Samstagnachmittag verdient mit 0:2 (0:1) beim SC Fortuna Köln.

