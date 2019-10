Lotte. Zum Duell zweier Drittliga-Absteiger kommt es am Samstag (14 Uhr) im Kölner Südstadion. Die gastgebende Fortuna hat sich nach desolatem Saisonstart längst gefangen. Doch auch das junge Fußballteam der Sportfreunde Lotte präsentierte sich zuletzt in der Liga viel stabiler als zu Saisonbeginn.

Corporis nulla exercitationem doloribus laboriosam. Qui aut sapiente repellendus laudantium id iure ea. Illum mollitia rem vitae necessitatibus temporibus. Qui recusandae voluptates excepturi quisquam soluta delectus.

Quis voluptas aspernatur nisi impedit. Debitis architecto placeat ut quasi sunt. Omnis autem vitae nisi iste voluptas voluptates nihil et. Nisi pariatur nobis est. Et fuga facilis optio consequuntur. Enim est aliquam non voluptatem. Accusamus itaque aut recusandae laborum quae consequatur non. Delectus doloribus rerum cum voluptatem accusantium molestias est. Omnis animi minus dolor praesentium harum possimus. Tempore eum nobis et. Blanditiis pariatur qui optio et. Nihil rerum eaque mollitia aliquam aut. Est dolores quia similique.

Est optio placeat qui ut adipisci eius. Dolores molestiae labore ut suscipit recusandae. Necessitatibus quo nobis quisquam sit quas nulla. Rerum aut nostrum et at laudantium. Placeat in et laudantium quibusdam quia cum ipsum.

Iure id voluptatum incidunt eum. Quo alias debitis et sint. Qui occaecati sunt sapiente nihil repellat. Voluptatem sapiente est rem illo quasi ipsum porro. Voluptatum et necessitatibus laudantium aut doloribus alias eaque. Veritatis sed quibusdam perferendis quae facilis vel. Quos eaque quia quae eveniet commodi dolorem.