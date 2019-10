Nachvollziehbare Unterstützung für die Sportfreunde Lotte

Lotte. Die Hilfe der Gemeinde hat die Sportfreunde Lotte von ihren Liquiditätsproblemen befreit. Die Unterstützung seitens der Kommune wird Kritiker auf den Plan rufen. Nicht zwingend zurecht, wie unser Redakteur Christian Detloff kommentiert. Und dennoch haben die Sportfreunde noch reichlich Verbesserungsbedarf.

