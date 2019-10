Lotte. Droht dem Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte die Insolvenz? Dieser Eindruck drängt sich auf, nachdem die Grünen-Fraktion im Gemeinderat einen Antrag gestellt hat, der nun für Wirbel sorgt. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in der vergangenen Spielzeit sind die Sportfreunde finanziell nicht auf Rosen gebettet. Zuletzt hatte es zudem Unregelmäßigkeiten bei der Bezahlung von Spielern gegeben.

