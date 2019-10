Lotte. Von „einem der schwersten Brocken im Westfalenpokal“ spricht Ismail Atalan als Trainer des Fußball-Regionalligisten Sportfreunde Lotte vor dem Achtelfinale am Mittwoch (19 Uhr) beim Oberliga-Zweiten RSV Meinerzhagen.

Der vom Bundesliga-Profi Nuri Sahin (Werder Bremen) finanziell unterstützte Gastgeber hatte in der Auftaktrunde den Regionalliga-Zweiten SC Verl glatt mit 4:1 ausgeschaltet. „Sie sind besetzt wie ein Regionalligist und wollen unbedingt zum vierten Mal in Serie aufsteigen – wir gehen es so seriös an wie ein Liga-Duell und wagen bestimmt keine personellen und taktischen Experimente“, sagt Atalan über den Gegner, der unter anderem im Mittelfeld mit Marcel Kanziora und Tim Treude prominent besetzt ist. "Wir dürfen ihnen keine Räume und keinen Rhythmus geben - denn Fußball spielen können sie richtig gut", führt er aus: "Wir wollen entsprechend dominant auftreten."

Die Partie auf dem alten Kunstrasen der zuhause ungeschlagenen Sauerländer vor großer Kulisse bezeichnet Atalan als 50:50-Spiel. Neben Matthias Rahn und Jeron Al-Hazaimeh muss Lottes Trainer mit Besfort Kolgeci (bei der kosovarischen U21) auf einen dritten Innenverteidiger verzichten.